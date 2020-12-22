Украинский МИД назвал помощь РФ Донбассу «грубым нарушением законодательства»

МИД Украины расценивает любую помощь российской стороны Донбассу как «грубое нарушение законодательства, суверенитета и территориальной целостности». Заявление дипломатов опубликовано на портале «Гордон».

Президент России Владимир Путин 17 декабря в ходе пресс-конференции рассказал, что Россия продолжит поддерживать Донецкую и Луганскую народные республики, увеличивая объёмы помощи. Кроме того, российский лидер заявил, что Украина никак не поспособствовала политическому решению конфликта в Донбассе.

По мнению украинских дипломатов, Россия может помочь Донбассу, прекратив «грубо нарушать нормы международного права». На Украине считают, что российской стороне необходимо «прекратить агрессию» и вывести своих военнослужащих с территорий ДНР и ЛНР.

Конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года. После госпереворота жители Донбасса отказались признать новую власть и создали Донецкую и Луганскую народные республики. В ответ Киев начал военную операцию против самопровозглашённых республик.

По данным ООН на январь 2019 года, в результате военных действий погибли около 13 тысяч человек. Урегулированием ситуации в регионе занимается группа уполномоченных представителей Украины, России и ОБСЕ.

