Украинский дипломат пытался бежать из страны с 12 кг золота
Украинский дипломат пытался покинуть страну с 12 килограммами золота, а также с наличной валютой и ящиками сигарет. Такое сообщение сделала пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
Сотрудник посольства Украины в одной из европейских стран пересекал границу на микроавтобусе, а ценности и деньги выдал за дипломатическую почту.
Однако при обыске в транспорте нашли 68 тысяч евро и 140 тысяч долларов, а также 12 килограммов золотых слитков. Кроме того, мужчина вез с собой золотые ювелирные изделия весом 13,8 килограммов.
Средства оценили на сумму более одного миллиона долларов, их передали в государственный бюджет. В ГБР отметили, что потратят их на Вооруженные силы Украины. Дипломата оштрафовали на 26,8 млн гривен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- «Кровавый старик»: Рогозин напомнил о призыве Байдена бомбить Белград
- «Не мальчики для битья»: В МИД объяснили причину выхода России из Совета Европы
- Продажи косметики в России выросли на 30% в первой половине марта
- Захарова рассказала об отсутствии активного переговорного процесса с США
- Япония сделала РФ представление из-за прохода десантных кораблей
- Захарова: Сайт МИД постоянно подвергается DDoS-атакам
- СМИ: Индия купит 15 млн баррелей российской нефти
- Минобороны: Около 300 беженцев из Мариуполя прибыли на границу в Ростовской области
- Глава крымских татар пообещал вознаграждение за поимку организаторов блокады полуострова
- В Японии увеличилось число жертв землетрясения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru