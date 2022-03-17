Украинский дипломат пытался бежать из страны с 12 кг золота

Украинский дипломат пытался покинуть страну с 12 килограммами золота, а также с наличной валютой и ящиками сигарет. Такое сообщение сделала пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

Сотрудник посольства Украины в одной из европейских стран пересекал границу на микроавтобусе, а ценности и деньги выдал за дипломатическую почту.

Однако при обыске в транспорте нашли 68 тысяч евро и 140 тысяч долларов, а также 12 килограммов золотых слитков. Кроме того, мужчина вез с собой золотые ювелирные изделия весом 13,8 килограммов.

Средства оценили на сумму более одного миллиона долларов, их передали в государственный бюджет. В ГБР отметили, что потратят их на Вооруженные силы Украины. Дипломата оштрафовали на 26,8 млн гривен.

