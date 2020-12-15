На Украине призвали ответить России в духе «пацанских разборок»
Вопросы отношений России и Украины нужно решать по «принципу улицы». Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в эфире украинского телеканала «Наш».
Ранее российское правительство утвердило список лиц, попадающих под действие персональных санкций против Украины. В список попали 849 имён, в том числе экс-президент Пётр Порошенко.
Член фракции «Слуга народа» выразил недовольство санкциями против украинских деятелей, под действие которых попали ряд однопартийцев Шевченко.
По словам депутата, Рада и партия должны «дать ответочку» российским властям. Как отметил Шевченко, российско-украинские отношения — «пацанские разборки на геополитическом уровне», и на улице «должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться».
Кроме того, депутат считает, что санкции могут навредить «Слуге народа» в дальнейших переговорах по ситуации на Донбассе.
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