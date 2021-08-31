Украинские власти хотят переименовать страну

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о необходимости изменить название страны на Русь-Украина. Об этом он заявил в интервью на канале журналиста Романа Цимбалюка.

По мнению Арестовича, у россиян необходимо "отобрать бренд русских". Политик заявил, что события в Донбассе необходимо называть "русско-российской войной". "Русь – это мы…русы, русины…Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы", - заявил советник Зеленского.

Арестович отметил, что администрация "работает над этим" и надеется "закрыть тему". По мнению Арестовича, Россия "с натяжкой" может считаться наследницей древней Руси.

Украинские власти считают Россию "страной-агрессором" и обвиняют руководство РФ во вмешательстве во внутренние дела Украины.

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ФОТО: @zelenskiy_official/Instagram
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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