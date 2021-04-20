Украинские спецслужбы перевели в режим повышенной готовности
Спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Артём Дехтяренко заявил, что в большинстве областей страны ведомство проведёт «масштабные антитеррористические учения», сообщает ТАСС.
По его словам, были усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие деятельности СБУ, сотрудники ведомства во всех областях переведены в режим повышенной готовности.
Дехтяренко отметил, что «эскалация вооруженного противостояния с РФ и наращивание агрессивной риторики» со стороны России вынуждают СБУ прибегнуть к «адекватным мерам противодействия».
Ранее экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что из-за вмешательства НАТО в ситуацию на востоке страны Украина может потерять несколько областей, сообщает RT. По его словам, это Харьковская, Донецкая, Херсонская и Николаевская области.
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