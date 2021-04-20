Украинские спецслужбы перевели в режим повышенной готовности

Спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Артём Дехтяренко заявил, что в большинстве областей страны ведомство проведёт «масштабные антитеррористические учения», сообщает ТАСС.

По его словам, были усилены контрразведывательная и оперативно-разыскная составляющие деятельности СБУ, сотрудники ведомства во всех областях переведены в режим повышенной готовности.

Дехтяренко отметил, что «эскалация вооруженного противостояния с РФ и наращивание агрессивной риторики» со стороны России вынуждают СБУ прибегнуть к «адекватным мерам противодействия».

Ранее экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что из-за вмешательства НАТО в ситуацию на востоке страны Украина может потерять несколько областей, сообщает RT. По его словам, это Харьковская, Донецкая, Херсонская и Николаевская области.

