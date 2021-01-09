Украинская оппозиция призвала переоценить итоги майдана после беспорядков в Капитолии США

«Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине. Не мешать, а помочь в преодолении их последствий, за которые наша страна расплачивается до сих пор. Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы», - цитирует партийное обращение РИА Новости.

Соединенным Штатам необходимо также изменить подходы к внешней политике и не допускать вмешательства во внутриполитические процессы других государств.

«США должны изменить подходы к внешней политике в отношении других стран. Признать, что вмешательство во внутриполитические процессы, к которому нередко прибегают американские дипломаты, попытки установить внешнее управление, поощрение радикальных сил, провоцирующих протесты и беспорядки, недопустимы», - отметили в партии.

Ранее сторонники уходящего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия США в Вашингтоне сорвали и утверждение результатов президентских выборов обеими палатами Конгресса. Одна из протестующих была убита выстрелом в грудь, погибли всего пять человек.

Напомним, в ноябре 2013 года на площади Независимости в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Вскоре акция переросла в беспорядки. В 2014 году начались столкновения с правоохранителями и спецназовцами подразделения «Беркут». Погибли десятки человек с обеих сторон.

