Украина заявила о попытке пересечения своей границы 15 мигрантами

Государственная пограничная служба Украины заявила о пресечении попытки проникновения на территорию страны 15 иностранцев с Ближнего Востока. Об этом

По данным погранслужбы, иностранцы заявили, что хотели попасть в страну с туристическими целями, однако это оказалось ложной информацией.

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ФОТО: РИА Новости/Бурку Окутан
ТЕГИ:Ближний ВостокМигрантыУкраина
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