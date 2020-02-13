Украина запросила заседание Генассамблеи ООН по Донбассу
Представители Украины инициировали специальное Генассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом сообщили в украинском МИД.
Отмечается, что в нём будет участвовать глава ведомства Вадим Пристайко.
Заседание пройдёт 20 февраля – через два дня после заседания ГА ООН по теме выполнения Минских соглашений. Его инициировала Россия. Как отмечает РИА ФАН со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, к этой дискуссии привлекут представителя ОБСЕ.
Украина примет участие и в заседании 18 февраля, уточнили украинские дипломаты.
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