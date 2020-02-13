Украина запросила заседание Генассамблеи ООН по Донбассу

Представители Украины инициировали специальное Генассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом сообщили в украинском МИД.

Отмечается, что в нём будет участвовать глава ведомства Вадим Пристайко.

Заседание пройдёт 20 февраля – через два дня после заседания ГА ООН по теме выполнения Минских соглашений. Его инициировала Россия. Как отмечает РИА ФАН со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, к этой дискуссии привлекут представителя ОБСЕ.

Украина примет участие и в заседании 18 февраля, уточнили украинские дипломаты.

