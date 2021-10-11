Украина закроет один из пунктов пропуска на границе с Крымом
Украинский контрольный пункт въезда на территорию Крыма «Чаплынка» прекратит свою работу с 19 октября, сообщает пресс-служба правительства Херсонской области Украины.
В сообщаении говорится, что данное решение было принято по предложению украинских пограничников и министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
«Остановить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее «Чаплынка» с 19 октября 2021 года», - отмечается в распоряжении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможности оставить Крым для российских властей просто не существует, сообщает «Свободная пресса».
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