Украина закроет один из пунктов пропуска на границе с Крымом

Украинский контрольный пункт въезда на территорию Крыма «Чаплынка» прекратит свою работу с 19 октября, сообщает пресс-служба правительства Херсонской области Украины.

В сообщаении говорится, что данное решение было принято по предложению украинских пограничников и министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Остановить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее «Чаплынка» с 19 октября 2021 года», - отмечается в распоряжении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможности оставить Крым для российских властей просто не существует, сообщает «Свободная пресса».