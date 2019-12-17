Украина захотела ввести новые санкции против России
Правительство Украины намерено рассмотреть вопрос расширения санкций против России из-за ведения ей «длительной вооруженной агрессии».
Предполагается, что в течение месяца украинский кабмин рассмотрит и вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны санкции пакет санкций в отношении компаний, которые связаны с поставкой материалов для российского ОПК.
Срок действия санкций составит три года. Ограничения будут действовать в отношении как организаций, зарегистрированных в России, так и на территориях Донецкой и Луганской народных республик.
Отметим, что в начале декабря украинский кабмин продлил действие пошлин на российскую продукцию, напоминает RT. Ограничения против товаров из России действуют с 2016 года, в основном они коснулись продуктов питания.
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