Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина впервые взыскала штраф с иностранной компании за полет над Крымом. Об этом со ссылкой на Государственную авиационную службу сообщил о командования воздушных сил ВСУ.
С тех пор, как Крым стал российским, Украина запретила авиакомпаниям взлет и посадку в аэропорту Симферополя, также установив запрет на полеты над территорией полуострова.
«Количество таких нарушений пересекло отметку в 200 тысяч, и ни за одно из них никто так и не понес финансовой ответственности. И лишь теперь имеем первый случай погашения штрафа», - говорится в заявлении командования воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что штраф добровольно оплатила казахская авиакомпания «Euro-Asia Air», самолет которой пролетел над Крымом 8 августа. Сумма составила 136 тысяч гривен, или 5,9 тысячи долларов.
На Украине также подсчитали, что самолеты российских авиакомпаний налетали в Крым уже на 13 миллиардов гривен штрафа (560 миллионов долларов).
«В Госавиаслужбе надеются, что дело с казахской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов и россиянами», - добавили в ВСУ.
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