Украина ввела санкции против 237 человек за организацию выборов в Крыму

Власти Украины объявили о введении персональных санкций против 237 человек, участвовавших в организации выборов в Крыму и на Донбасе. Об этом сообщает РИА Новости.

Совет национальной безопасности и обороны страны утвердил санкционный список. В него вошли люди, организовывавшие выборы в Госдуму РФ в сентябре текущего года на территории Крыма и Донбаса.

Украина не признает Крым частью Российской Федерации, который вошел в ее состав по итогам всенародного референдума в республике. В свою очередь, часть жителей Донбасса в течение политического кризиса в стране получили российские паспорта.



Выборы депутатов Госдумы в России прошли 17-19 сентября.





