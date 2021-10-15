Украина ввела санкции против 237 человек за организацию выборов в Крыму
Власти Украины объявили о введении персональных санкций против 237 человек, участвовавших в организации выборов в Крыму и на Донбасе. Об этом сообщает РИА Новости.
Совет национальной безопасности и обороны страны утвердил санкционный список. В него вошли люди, организовывавшие выборы в Госдуму РФ в сентябре текущего года на территории Крыма и Донбаса.
Украина не признает Крым частью Российской Федерации, который вошел в ее состав по итогам всенародного референдума в республике. В свою очередь, часть жителей Донбасса в течение политического кризиса в стране получили российские паспорта.
Выборы депутатов Госдумы в России прошли 17-19 сентября.
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