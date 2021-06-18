Украина введет санкции против главы «Ростеха»

Украина введет санкции в отношении главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е.», —написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Причины введения санкций не уточняются.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что совет введет ограничения в отношении российского бизнесмена Павла Фукса в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. Также СНБО введет санкции против украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа из-за того, что он якобы имеет отношение к поставкам титана на российские военные предприятия.

