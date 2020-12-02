Украина решила бойкотировать встречу СБ ООН с участием ЛНР и ДНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина решила бойкотировать попытку России легитимизировать представителей отдельных районов Донбасса, сообщает «Интерфакс-Украина».
По словам министра, заседание Совета безопасности ООН с участием представителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, посвящённое исполнению минских соглашений, также проигнорируют страны-участницы ОБСЕ: США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия.
«Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках Трёхсторонней контактной группы», - добавил Кулеба.
Глава украинского дипведомства назвал бойкот встречи «чётким ответом» на попытки России «манипулировать международными площадками для распространения своей пропаганды».
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