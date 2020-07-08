Украина разорвала антитеррористическое сотрудничество с РФ
Украинский кабмин на заседании в среду, 8 июля, принял решение прекратить действие меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, подписанного с российским правительством в Ялте в 2012 году. Об этом сообщает телеканала «112 Украина».
Правительство уже поручило украинском МИД оповестить российскую сторону об этом шаге.
В прошлом году Украина разорвала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. С момента присоединения Крыма к России между Москвой и Киевом прекратили действовать почти 150 договоров и соглашений из 453.
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