Киев признал «токсичность» Украины для США

Тема Украины стала чересчур «токсичной» и часто упоминаемой среди американских политиков. Этот факт признал глава МИД Украины Вадим Пристайко во время интервью телеканалу Sky News.

Министр называет две причины, из-за которых могла сложиться подобная ситуация. Во-первых, из-за попыток Демократической партии добиться импичмента против президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в оказании давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Во-вторых, из-за того, что Украина стала ассоциироваться у жителей Штатов с вмешательством в их выборы.

В октябре на Украине возобновили дело о вмешательстве страны в американские выборы 2016 года в интересах кандидата Хиллари Клинтон. Фигуранты дела — руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и его подчиненные.

Ранее в сентябре в США начался скандал из-за информации о том, что Трамп якобы пытался оказать давление на Зеленского. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента.

