Украина попросилась на переговоры США и ФРГ по «Северному потоку-2»

Украина хочет принять участие в переговорах по проекту газопровода «Северный поток-2» вместе с США и ФРГ. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в беседе с изданием Welt.

По словам посла, строительство трубопровода бьет Украину «в самое сердце» в сфере экономики и безопасности. В связи с этим Мельник призвал дать Киеву возможность участвовать в обсуждении «опасного проекта».

Украинский посол добавил, что соглашение между США и ФРГ по «Северному потоку-2» «за счет Украины» отразится на взаимном доверии между государствами.

Ранее Мельник заявил в интервью, что Украина «является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей», и включение страны в НАТО будет соответствовать интересам Германии, пишет «Свободная пресса».

Между тем, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что строительство «Северного потока-2» должно завершиться уже к концу текущего года, отмечает РИА ФАН. Зампред правительства уточнил, что необходимо уложить еще около 100 километров трубопровода, сообщает Ura.ru.

