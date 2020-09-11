Украина направила Белоруссии ноту после обыска посла на границе
Украина направила в белорусский МИД ноту после обыска посла Игоря Кизима на границе стран. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что украинская сторона требует дать объяснения обыска машины посла Украины в Белоруссии и квалифицировать действия пограничной службы. В свою очередь, в Белоруссии заявили, что был проведен досмотр лишь автомобиля, что соответствует Венским конвенциям.
Ранее Кизим заявил, что во время пересечения им границы его остановили, заставили открыть багажник и показать личные вещи. Он отметил, что за 27 лет дипломатической работы впервые столкнулся с таким отношением. По его мнению, обстановка в Белоруссии повлияла на доверительные отношения между государствами.
В настоящее время Кизим отозван из Белоруссии для определения перспектив двусторонних отношений.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 504 / сут.
Умерли
18 365+102 / сут.
Выздоровели
868 тыс.+5 734 / сут.
- Украина направила Белоруссии ноту после обыска посла на границе
- По подозрению в мошенничестве арестован замглавы департамента Минпромторга
- Власти Шри-Ланки вновь отложили открытие страны для туристов
- В Минобороны РФ предложили снять запрет на продажу боевых ядов
- Spiegel: Навального «отравили» более сильной формой «Новичка»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru