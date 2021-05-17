Украина, Молдавия и Грузия основали «Ассоциированное трио»

Главы МИД Грузии, Украины и Молдавии Давид Залкалиани, Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой подписали трёхсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции «Ассоциированное трио», сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам украинского министра, Европа должна воспринимать три страны «как серьёзный проект по обеспечению мира и процветания» и эта инициатива поможет Грузии, Украине и Молдавии «более эффективно вместе двигаться вперед по пути европейской интеграции».

«Ассоциированное трио - это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трёх стран-партнёров, и нет альтернативы также и для Европы», - заявил Кулеба.



Глава МИД Украины добавил, что «Ассоциированное трио» включает три основных элемента. Это структурирование консультаций по европейской интеграции между дипломатическими министерствами, привлечение к диалогу с европейскими институциями и членами ЕС, а также координация позиций стран в рамках Восточного партнёрства.

Министр иностранных дел Грузии, в свою очередь заявил, что у Украины, Грузии и Молдавии общая цель - членство в Евросоюзе. А глава МИД Молдавии отметил, что подписав меморандум они лишний раз заявили о своих европейских намерениях.

Ранее Кулеба провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Как сообщает RT, на встрече, помимо прочего, обсужалось развитие стратегического партнёрства Украины и США в политической сфере и сфере безопасности.