Украина исключила встречу по вопросу Донбасса без ее участия

Украина выступила против проведения встречи лидеров стран участников «нормандской четверки» по вопросу Донбаса без ее участия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель согласовывают проведение видеоконференции, в рамках которой могут затронуть тему Донбасса.

"Наша позиция - ничего об Украине без Украины", - приводит цитату Николенко «Газета.ру».

Представитель украинского МИД подчеркнул, что встречи проводятся с участием четырех стран и только в полном составе можно добиться урегулирования конфликта.

Встречи в нормандском формате проходят с 2014 года. В состав «нормандской четверки» входят Германия, Франция, Украина и Россия. Предыдущая встреча прошла в декабре 2019 года в Париже.



