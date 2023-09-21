Украина договорилась со Словакией по экспорту зерна
Словакия и Украина договорились создать систему лицензирования для поставок зерна, сообщила представитель министерства сельского хозяйства Словакии Кристина Юричкова.
Она отметила, что запрет на экспорт будет действовать до момента запуска системы. На данный момент детали соглашения о лицензировании не приводятся. Украинская сторона ситуацию не комментировала.
Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка накануне заявил, что Киев собирается подать иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна, передает. Польша будет защищать национальные интересы и не позволит украинской пшенице разрушать цены на внутреннем рынке, заявил польский политолог Якуб Корейба «Радиоточке НСН». Он призвал украинское правительство делать выбор в пользу союза с Варшавой, а не отстаивать интересы олигархов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач Шевко: Антибиотики не помогут при лечении гриппа и ОРВИ
- Минобороны: Российские системы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow
- В Ингушетии двое подростков подорвались на найденной во дворе гранате
- Херш: Разведка США сомневается, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону
- Минобороны России: нанесены удары по объектам военной промышленности
- ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 30 процентов
- Украина договорилась со Словакией по экспорту зерна
- Балицкий заявил о переброске подразделений ВСУ в район Работино
- Украина получила от США грант в размере 1,25 млрд долларов
- Лукашенко призвал перенять лучшие черты советского образования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru