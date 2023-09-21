Украина договорилась со Словакией по экспорту зерна

Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка накануне заявил, что Киев собирается подать иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна, передает. Польша будет защищать национальные интересы и не позволит украинской пшенице разрушать цены на внутреннем рынке, заявил польский политолог Якуб Корейба «Радиоточке НСН». Он призвал украинское правительство делать выбор в пользу союза с Варшавой, а не отстаивать интересы олигархов.

