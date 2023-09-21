Украина договорилась со Словакией по экспорту зерна

Словакия и Украина договорились создать систему лицензирования для поставок зерна, сообщила представитель министерства сельского хозяйства Словакии Кристина Юричкова.

Она отметила, что запрет на экспорт будет действовать до момента запуска системы. На данный момент детали соглашения о лицензировании не приводятся. Украинская сторона ситуацию не комментировала.

«Борьба с олигархами»: В Польше объяснили претензии к Украине из-за зерна

Замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка накануне заявил, что Киев собирается подать иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна, передает. Польша будет защищать национальные интересы и не позволит украинской пшенице разрушать цены на внутреннем рынке, заявил польский политолог Якуб Корейба «Радиоточке НСН». Он призвал украинское правительство делать выбор в пользу союза с Варшавой, а не отстаивать интересы олигархов.

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ФОТО: РИА Новости
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