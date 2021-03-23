Укол президенту. Путину поставили вакцину

Президент России Владимир Путин вакцинировался от коронавируса. Процедура прошла без присутствия СМИ, препарат, который получил глава государства, не называется. Со слов его пресс-секретаря известно, впрочем, что это – одна из трех вакцин российского производства.

Владимир Путин решил не превращать свою вакцинацию от коронавируса в публичное мероприятие – так представитель Кремля ответил на замечание одного из журналистов о том, что кадры вакцинации президента могли бы стать хорошим стимулом для граждан страны сделать себе прививку от коронавируса. «Президент для пропаганды вакцин и так делает очень много», - указал Песков.

Планы по ускорению вакцинации у российских властей весьма амбициозные. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, только до 15 июня ведомство рассчитывает привить от коронавируса 30 миллионов россиян. В более широкой перспективе - до конца лета достичь коллективного иммунитета, - заявила на недавнем совещании у президента вице-премьер Татьяна Голикова. У России есть все необходимое, чтобы произвести нужный для этого объем вакцин, - добавил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, к концу первого полугодия в стране выпустят препарата «Спутник V» в количествах, достаточных для того, чтобы привить 80 миллионов человек. Кроме того, будет выпущено 5,5 млн комплектов вакцины «Эпиваккорона» и почти 800 тысяч комплектов препарата «Ковивак».

Вместе с тем, остается весьма значительное количество людей, которые опасаются делать прививку, хотя бы потому, что вакцины разрабатывались в крайне сжатые сроки, а вместо детальной информации, подтверждающей их безопасность и эффективность, широкой публике предлагается «калькулятор» стран, одобривших применение российских препаратов.

Вакцинация президента для части таких сомневающихся, возможно, станет недостающим примером для подражания.

В любом случае, цели, озвученные вице-премьером Голиковой, к концу лета будут достигнуты, даже если для этого нужно поставить укол президенту. Объяснение простое: сентябрьские выборы в Госдуму должны пройти в условиях коллективного иммунитета.

