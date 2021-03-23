Укол президенту. Путину поставили вакцину
Вакцинация президента для части сомневающихся россиян, возможно, станет недостающим примером для подражания.
Президент России Владимир Путин вакцинировался от коронавируса. Процедура прошла без присутствия СМИ, препарат, который получил глава государства, не называется. Со слов его пресс-секретаря известно, впрочем, что это – одна из трех вакцин российского производства.
Владимир Путин решил не превращать свою вакцинацию от коронавируса в публичное мероприятие – так представитель Кремля ответил на замечание одного из журналистов о том, что кадры вакцинации президента могли бы стать хорошим стимулом для граждан страны сделать себе прививку от коронавируса. «Президент для пропаганды вакцин и так делает очень много», - указал Песков.
Планы по ускорению вакцинации у российских властей весьма амбициозные. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, только до 15 июня ведомство рассчитывает привить от коронавируса 30 миллионов россиян. В более широкой перспективе - до конца лета достичь коллективного иммунитета, - заявила на недавнем совещании у президента вице-премьер Татьяна Голикова. У России есть все необходимое, чтобы произвести нужный для этого объем вакцин, - добавил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, к концу первого полугодия в стране выпустят препарата «Спутник V» в количествах, достаточных для того, чтобы привить 80 миллионов человек. Кроме того, будет выпущено 5,5 млн комплектов вакцины «Эпиваккорона» и почти 800 тысяч комплектов препарата «Ковивак».
Вместе с тем, остается весьма значительное количество людей, которые опасаются делать прививку, хотя бы потому, что вакцины разрабатывались в крайне сжатые сроки, а вместо детальной информации, подтверждающей их безопасность и эффективность, широкой публике предлагается «калькулятор» стран, одобривших применение российских препаратов.
Вакцинация президента для части таких сомневающихся, возможно, станет недостающим примером для подражания.
В любом случае, цели, озвученные вице-премьером Голиковой, к концу лета будут достигнуты, даже если для этого нужно поставить укол президенту. Объяснение простое: сентябрьские выборы в Госдуму должны пройти в условиях коллективного иммунитета.
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