Уиткофф понадеялся, что деэскалация на Ближнем Востоке повлияет на Украину
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что деэскалация на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном вдохновит на заключение мира участников конфликта на Украине. Об этом политик заявил телеканалу CNBC.
«Я думаю, что это воодушевляет весь мир. И я думаю, когда вы видите надежду, которая сейчас исходит из того, что произошло здесь, я думаю, что это может тяготеть и к России с Украиной», - подчеркнул Уиткофф.
Спецпосланник выразил надежду, что «люди посмотрят на то, что произошло в Иране», и захотят стать частью аналогичного мирного процесса.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал мнение, что переговорный процесс по урегулированию на Украине заходит в тупик, препятствиями стали «много разных вещей», пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru