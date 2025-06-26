Уиткофф понадеялся, что деэскалация на Ближнем Востоке повлияет на Украину

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что деэскалация на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном вдохновит на заключение мира участников конфликта на Украине. Об этом политик заявил телеканалу CNBC.

«Я думаю, что это воодушевляет весь мир. И я думаю, когда вы видите надежду, которая сейчас исходит из того, что произошло здесь, я думаю, что это может тяготеть и к России с Украиной», - подчеркнул Уиткофф.

Спецпосланник выразил надежду, что «люди посмотрят на то, что произошло в Иране», и захотят стать частью аналогичного мирного процесса.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал мнение, что переговорный процесс по урегулированию на Украине заходит в тупик, препятствиями стали «много разных вещей», пишет 360.ru.

