Уходящий в отставку Трюдо прослезился на пресс-конференции
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прослезился на своей пресс-конференции в Оттаве. Об этом пишет New York Post.
По данным издания, политик «расплакался, рассказывая о продолжающейся вражде» с США и введенных Вашингтоном пошлинах. Трюдо с чувством произносил слова на брифинге.
«На личном уровне я каждый день... ставил канадцев на первое место и поддерживал их, и именно поэтому я здесь, чтобы сказать вам всем: мы вас поддержим, даже в последние дни этого правительства», — отметил премьер.
Трюдо пообещал, что власти не подведут граждан сегодня и в будущем.
Ранее политик объявил о грядущем уходе в отставку с постов премьера и лидера Либеральной партии Канады, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как ожидается, Трюдо покинет должности 9 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru