Уходящий Абе позвонил Путину насчёт Курил

Глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ, объявивший о намерении уйти в отставку по здоровью, провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Премьер подтвердил намерение Токио продолжать диалог об урегулировании проблемы Курильских островов с целью подписания мирного договора с Москвой.

Об этом информирует японское агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах. Япония не перестает претендовать на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио ставит условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Москва настаивает на своей позиции, которая заключается в том, что спорные острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними нельзя поставить под вопрос.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов в случае заключения мирного договора. Однако Токио так и не отказался от претензий на все четыре острова.

