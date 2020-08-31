Уходящий Абе позвонил Путину насчёт Курил
Глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ, объявивший о намерении уйти в отставку по здоровью, провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Премьер подтвердил намерение Токио продолжать диалог об урегулировании проблемы Курильских островов с целью подписания мирного договора с Москвой.
Об этом информирует японское агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах. Япония не перестает претендовать на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио ставит условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Москва настаивает на своей позиции, которая заключается в том, что спорные острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними нельзя поставить под вопрос.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов в случае заключения мирного договора. Однако Токио так и не отказался от претензий на все четыре острова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
995 тыс.+4 993 / сут.
Умерли
17 176+83 / сут.
Выздоровели
809 тыс.+2 405 / сут.
- «Газпром» обжаловал решение антимонопольной службы Польши
- Уходящий Абе позвонил Путину насчёт Курил
- Сроки сдачи жилья в России сдвинулись на месяцы
- Лукашенко против возврата к конституции в редакции 1994 года
- Глава Минэнерго Новак вылечился от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru