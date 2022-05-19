Уголовное дело возбуждено по факту нападения на посла РФ в Польше
Уголовное дело возбуждено в России по факту нападения на российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
Согласно данным следствия, украинская гражданка Ирина Земляна и ряд других лиц напали на Андреева, плеснув в него красной краской. По мнению ведомства, целью этих действий было осложнение международных отношений между Россией и Польшей.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». С тех пор представители властей РФ за рубежом неоднократно получали угрозы в свой адрес.
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