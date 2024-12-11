«Прорыва не будет»: Кто будет определять внешнюю политику ЕС в 2025 году

Определять внешнюю политику Евросоюза в 2025 году будут такие политики, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако их влияние постепенно потеряет вес из-за усталости стран от конфликта на Украине, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН.

Самым влиятельным политическим деятелем, который, по мнению издания Politico, будет влиять на европейскую политику в 2025 году и совместил в себе качества трех категорий номинаций – деятельность, готовность нарушать правила и предлагать смелые идеи – является премьер-министр Италии Джорджа Мелони. В категории «политические деятели», куда попали политики, которые будут в ближайшее время определять европейскую политику, первое место заняла Урсула фон дер Ляйен. Второе место в этой номинации досталось президенту РФ Владимиру Путину, на третьем месте оказался премьер Польши Дональд Туск. Штир отметил, что политические элиты в Европе начали меняться.

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«Европейские общества меняются, от Германии до Франции усиливаются те силы, которые против украинского конфликта, поддержки Украины. Начинают усугубляются внутренние проблемы Евросоюза. И из-за этого Урсула фон дер Ляйен и ряд других политиков постепенно, но потеряют вес. Усилятся те люди, те политики, которые против этого сумасшествия. Но прорыва не будет. Этот сегодняшний мейнстрим еще управляет Европой, определяет политику, но труднее и труднее. Европейское настроение, настроение общества постепенно меняется, потому что европейцы в разных странах чувствуют на своей коже эти проблемы, не только украинский конфликт. Кроме того, еще эта зеленая революция, политика санкций, которыми стреляют в свою ногу европейские государства. Это чувствуется в обществе», - сказал Штир.

Он отметил, что страны Европы пытаются поддержать Украину и Сирию, однако не могут решить собственные проблемы, которых немало.

«Ослабляется конкурентоспособность Европы, ослабляется социальная политика… И плюс к этому еще Сирия, новые мигранты будут. И это тяжесть, это бремя. Это бремя Европа нести уже не умеет. Она говорит, что всех будет поддерживать, но свои проблемы не может решить. Все больше и больше проблем, усугубляется кризис. Европа сегодня в таком глубоком кризисе, что никогда не думали, что такое будет. Из-за этого логично, что сегодняшний мейнстрим ослабляется, потому что все больше и больше будут видеть, что эта политика ведет в тупик», - добавил собеседник агентства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили готовность сотрудничать с новыми властями Сирии на основе соблюдения основополагающих прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств. Шольц и Макрон также подчеркнули важность сохранения территориальной целостности и суверенитета Сирии, передает «Радиоточка НСН».

