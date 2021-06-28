Учительницу из Белоруссии осудили за изменение текста национального гимна

Городской суд Минска приговорил учительницу музыки к году тюрьмы за "надругательство над государственным гимном" страны. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Верховного суда Белоруссии.

Отмечается, что девушка 1995 года рождения, работавшая в одной из детских музыкальных школ искусств, обвинялась по статье 370 УК Белоруссии. По данным следствия, учительница разместила измененный текст на своей странице в соцсети, "сознавая публичность и противоправность своих действий".

В сообщении пресс-службы отмечается, что целью обвиняемой являлась демонстрация "оскорбительного и кощунственного отношения к государственным символам".

