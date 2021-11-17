Участнику захвата Конгресса США в образе «шамана» вынесли приговор

Участвовавший в захвате Конгресса США (Капитолия) Джейкоб Ченсли, одетый в костюм шамана, получил больше трех лет лишения свободы. Об этом сообщил канал CNN.

Захват Капитолия сторонниками экс-президента США Дональда Трампа произошел 6 января. Ченсли стал одним из самых известных участников штурма.

Ченсли проведет в тюрьме 41 месяц, это почти на год меньше, чем для него просила прокуратура, которая посчитала нарушителя «публичным лицом капитолийского бунта».

При этом у мужчины обнаружили несколько психических заболеваний. Кроме того, он провел под стражей более полугода.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Конгресс СШАСША
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