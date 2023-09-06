Участники саммита АСЕАН призвали к ядерному и космическому разоружению
Лидеры стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии призвали международное сообщество к полному отказу от ядерного оружия и использовании космического пространства исключительно в мирных целях. Заявление принято по итогам 43 саммита АСЕАН в столице Индонезии.
Участники форума в Джакарте выразили обеспокоенность в связи со снижением эффективности механизмов нераспространения ядерного оружия. Лидеры объединения призвали ядерные державы признать необходимость ликвидации такого вооружения.
Российскую делегацию на саммите возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди тем, которые обсуждались на форуме, были территориальные споры в Южно-Китайском море, нестабильность в Мьянме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru