Участника штурма Капитолия в шапке с рогами могут посадить на 20 лет

В ведомстве подчеркнули, что Чансли признал свою вину. Приговор обвиняемому вынесут 17 ноября. Чансли стал известен благодаря фотографиям, которые разошлись в медиа и соцсетях. Участника штурма Капитолия задержали 9 января, тогда же ему предъявили обвинения.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Конгресса и попытались остановить процесс утверждения результатов президентских выборов, прошедших 3 ноября 2020 года. Правоохранительные органы квалифицируют это нарушение как попытку госпереворота и захвата власти.

