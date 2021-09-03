Участника штурма Капитолия в шапке с рогами могут посадить на 20 лет
Житель штата Аризона Джейкоб Энтони Чансли, который в ходе беспорядков в Конгрессе США 6 января этого года с копьем и в медвежьей шапке с рогами ворвался в здание, может быть лишен свободы на срок до 20 лет. Об этом сообщает Минюст США.
В ведомстве подчеркнули, что Чансли признал свою вину. Приговор обвиняемому вынесут 17 ноября. Чансли стал известен благодаря фотографиям, которые разошлись в медиа и соцсетях. Участника штурма Капитолия задержали 9 января, тогда же ему предъявили обвинения.
Сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Конгресса и попытались остановить процесс утверждения результатов президентских выборов, прошедших 3 ноября 2020 года. Правоохранительные органы квалифицируют это нарушение как попытку госпереворота и захвата власти.
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