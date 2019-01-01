Юбилейным подарком для Зюганова может стать одна из высших государственных наград

Зюганов рассказал РБК, что ничего не знает о предстоящем награждении. Юбилей он планирует отметить в Госдуме, где уже неделю идёт выставка в честь него. Завтра КПРФ намерена провести приём в честь юбилея вождя.

Ранее НСН сообщала, что Геннадий Зюганов выступил с обвинениями в адрес кабинета министров Российской Федерации в связи с положением в социальной сфере. Лидер КПРФ заявил, что правительство проводит «циничную, антисоциальную людоедскую» политику в этом направлении.



