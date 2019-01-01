Грудинин: Путин спокойно может назначать меня премьер-министром

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным, которая прошла 20 июня, один из телезрителей призвал назначить директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина премьер-министром, как это в своё время сделал Борис Ельцин в отношении Евгения Примакова.

В ответ российский президент призвал не сравнивать Примакова с Грудининым.

«У Примакова не было счетов в зарубежных офшорах. Он был совершенно чистый человек. Так что чтобы говорить о возможности назначения Грудинина премьером для начала ему нужно вывести деньги из офшоров», - отметил российский президент.

В эфире НСН Грудинин опроверг слова главы государства об офшорах, заявив, что у него их никогда не было.

«Совершенно спокойно Владимир Владимирович Путин может назначить меня премьер-министром. До декабря 2017 года, когда я согласился на предложение КПРФ стать кандидатом в президенты, у меня были иностранные счета. В офшорах денег у меня никогда не было. Когда по предложению КПРФ я стал кандидатом в президенты, я закрыл все иностранные счета. И об этом знают все без исключения, включая Владимира Владимировича, потому что иначе бы меня сняли с выборов. Но все счета были закрыты и больше я их никогда не открывал. А в офшорах никаких денег у меня никогда не было. В 90% случаев руководители принимают неверные решения, потому что им неправильно докладывают. Я думаю, что в этом случае ему (президенту) как раз неправильно доложили. Никаких счетов в офшорах и никаких счетов за границей у меня нет. Поэтому он совершенно спокойно может назначить меня президентом», - заявил Грудинин.

В 2018 году Павел Грудинин был кандидатом на пост президента России. Тогда же представители ФНС заявили, что Грудинин является конечным бенефициаром одного из офшоров, владеющего полным пакетом акций компании,которая в свою очередь является акционером совхоза им.Ленина. Кроме того, было заявлено, что офшорной компанией Грудинин владел с 2003 года. В то же время, ряд СМИ сообщал, что Грудинин владеет активами на сумму от 60 до 120 миллиардов рублей.

