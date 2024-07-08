В понедельник 8 июня Орбан анонсировал свой визит в Вашингтон, где с 9 по 11 июля пройдет саммит НАТО. Туда он отправится из Пекина, где у него состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин и Орбан провели переговоры в Москве 5 июля. Венгерский политик призвал остановить огонь на Украине для возобновления мирных переговоров. Песков отметил, что Путин не передавал никаких посланий для руководства США на встрече с Орбаном.

Предстоящая поездка Орбана в США стала его очередным шагом в рамках миротворческой миссии политика, посвященной урегулированию украинского конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

