У президента Чехии обнаружен коронавирус
Президент Чехии Милош Земан получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Отмечается, что выписанный ранее сегодня из госпиталя Земан возвращается в больницу после получения диагноза. Видимых симптомов у президента не наблюдается, несколько дней назад он прошел ревакцинацию.
Один из лечащих врачей Земана, хирург Павел Пафко заявил, что у президента цирроз печени, болезнь долгое время протекала бессимптомно.
Ранее Томаш Зима заявил, что самочувствие Земана не дает ему возможности полностью вернуться к исполнению обязанностей лидера государства.
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