Тысячи граждан вышли на митинг против Пашиняна в Ереване
Сторонники оппозиции Армении провели в Ереване масштабный митинг, требуя отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.
Как сообщает ТАСС, несколько тысяч граждан начали «марш достоинства» с Привокзальной площади армянской столицы. Митингующие, направлявшиеся к зданию правительства, завершили шествие на площади Франции. Полицейские патрули работали в усиленном режиме, однако на акции протеста обошлось без задержаний.
Один из оппозиционных лидеров, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян назвал Пашиняна «предателем» и заявил, что народ Армении должен выбрать, «он за Никола, или же за страну».
«Мы должны заставить уйти эту предательскую власть. Пока предатель Никол Пашинян находится в здании правительства, наша родина в опасности», — добавил Сагателян.
Армянская оппозиция недовольна подписанием премьером соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Главы России, Армении и Азербайджана приняли 9 ноября документ, согласно которому ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана. Оппозиционеры считают, что соглашение — предательство народа Армении. Кроме того, Пашиняна называют виновником социально-экономических проблем республики.
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