Тысячи человек вышли на митинг оппозиции в Ереване
Несколько тысяч сторонников оппозиции вышли на площадь Свободы в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает «Интерфакс».
Кандидат на пост главы правительства Вазген Манукян заявил, что если мирные демонстрации не приведут к отставке премьера, то оппозиции следует «быть готовой к восстанию».
«Необходимо сломить его опору...Наш долг - объяснить... что происходит на самом деле... Каждый день должны проводиться митинги, забастовки, город должен быть парализован», - подчеркнул Манукян.
В преддверии митинга в центр армянской столицы были стянуты сотрудники полиции и спецтехника.
Армянская оппозиция стала требовать отставки Пашиняна После подписания соглашения по Нагорному Карабаху. Акции протеста не прекращаются до сих пор. Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости провести досрочные парламентские выборы.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. По условиям документа, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в зону конфликта были введены российские миротворцы.
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