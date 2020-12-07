«Тяжелая потеря». Богданов рассказал, за что бывшего курского губернатора уважали в Москве

Сегодня в Курске состоится прощание с бывшим губернатором региона, сенатором Александром Михайловым. Его похоронят на Северном кладбище в областном центре, сообщил НСН бывший представитель Курской области в Совете Федерации Виталий Богданов.

«Прощание с бывшим губернатором Курской области Александром Михайловым пройдет в Знаменском соборе Курска, - рассказал Виталий Богданов. – Тяжелая потеря… Александр Николаевич мой старый товарищ, мы десять лет проработали вместе. Он был скромным, всегда держал свое слово, был совестливым человеком и большим трудоголиком. Символично, что он умер во время приема граждан. Для него работа всегда была главным делом жизни, за это его уважали и в области, и в Москве… Скорблю вместе с его семьей и близкими».

Михайлов умер 4 декабря. Ему было 69 лет. По словам главы комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, сенатор умер из-за сердечного приступа, который произошел на приеме граждан в Курске. Михайлов скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Александр Михайлов руководил Курской областью с 2000 по 2018 годы. С ноября 2018 года в качестве представителя от исполнительного органа государственной власти региона вошел в Совет Федераций и работал в комитете по обороне и безопасности.

