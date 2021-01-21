Twitter заблокировал аккаунта посольства КНР в США из-за поста об уйгурах

Администрация соцсети Twitter заблокировала официальный аккаунт посольства Китая в США после поста, который защищает политику Пекина в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. Ранее СМИ писали, что власти Китая проводят там принудительную стерилизацию женщин, сообщает Bloomberg.

Речь идет о твите посольства КНР, в котором заявляется, что «уйгурские женщины перестанут быть машинами для производства детей» (после иницианированной властями кампании по стерилизации). Twitter объяснил блокировку своей политикой, которая запрещает расчеловечивание группы людей по признакам вероисповедания, расы и национальности.

Для возвращения доступа к аккаунту, нарушающий правила площадки пользователь должен самостоятельно удалить твит. Представители КНР отказались удалить твит, поэтому создание новых постов для посольства недоступно с 9 января.

Госсекретарь США Майк Помпео 19 января впервые признал действия Китая в отношении уйгуров геноцидом. Китай называет свои действия борьбой с экстремизмом и сепаратизмом. По оценкам ООН, более миллиона жителей автономного района находятся в лагерях.

