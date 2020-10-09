Twitter ввел дополнительные ограничения перед выборами в США
9 октября 202022:18
Американская компания Twitter заявила о введении дополнительных ограничительных мер в пользовании в одноименной социальной сетью перед выборами президента США. Об этом сообщается на сайте компании.
«В соответствии с этой политикой мы будем маркировать твиты, которые ложно заявляют о победе любого кандидата, и удалять твиты, которые поощряют насилие или призывают людей вмешиваться в результаты выборов или бесперебойную работу избирательных участков», - говорится в сообщении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru