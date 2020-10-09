Twitter ввел дополнительные ограничения перед выборами в США

Американская компания Twitter заявила о введении дополнительных ограничительных мер в пользовании в одноименной социальной сетью перед выборами президента США. Об этом сообщается на сайте компании.

«В соответствии с этой политикой мы будем маркировать твиты, которые ложно заявляют о победе любого кандидата, и удалять твиты, которые поощряют насилие или призывают людей вмешиваться в результаты выборов или бесперебойную работу избирательных участков», - говорится в сообщении.



