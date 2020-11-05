Twitter скрыл три публикации Трампа как содержащие «спорный контент»

Социальная сеть Twitter скрыла три публикации американского лидера Дональда Трампа о президентских выборах как содержащие «спорный контент».

"Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии", - значится в аккаунте Трампа на месте скрытых сообщений.



Между тем, увидеть сообщения Трампа можно, кликнув на слово «посмотреть». Среди скрытых сообщении, в частности, призыв Трампа остановить мошенничество на выборах, информация о том, что бюллетени, полученные по почте после дня всеобщих выборов не будут учитываться. Также соцсеть скрыла публикацию Трампа о намерении подать иски против властей всех штатов, где побеждал Байден.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. За пост президента страны борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Итоги выборов пока не подведены, в ряде штатов продолжается подсчёт голосов. По данным Associated Press, в президентской гонке лидирует Байден, получивший 264 голоса выборщиков.





