ТВ Белоруссии опубликует сегодня перехват разговора Польши и ФРГ по Навальному

Белорусское телевидение продемонстрирует сегодня вечером записи перехваченного разговора Варшавы и Берлина, которые, по мнению официального Минска, доказывают фальсификацию отравления Алексея Навального. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Президент Александр Лукашенко накануне заявил, что белорусская разведка осуществила радиоперехват разговора, который, по словам президент республики, ставит под сомнение обоснованность заявления канцлера Германии Ангелы Меркель про «отравление» российского оппозиционера.

В ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Лукашенко пообещал передать эту запись Федеральной службе безопасности. Немецкое правительство в минувшую среду заявило об «отравлении» Навального веществом из разряда «Новичок», ссылаясь на выводы экспертов Бундесвера.

Сегодня журнал Spiegel сообщил, ссылаясь на свои источники, что следы отравляющего вещества якобы обнаружены в крови, моче и на коже Алексея Навального, а также на бутылке, которая была у него с собой в самолете.

