Турция желает добиться безвизового режима с Россией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, несмотря на пандемию, Турцию посетили два миллиона российских туристов, сообщает ТАСС.

По словам турецкого министра, в Анкаре надеются, что Россия введет безвизовый режим для граждан Турции. Чавушоглу напомнил, что гражданам России для въезда в республику виза не нужна.

«Наши соответствующие структуры безопасности проведут необходимую подготовку», - добавил Чавушоглу.

Глава турецкого МИД встретился в Сочи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым для подготовки встречи президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в 2021 году, сообщает RT. На заседании Совместной группы стратегического планирования МИД России и Турции Чавушоглу отметил, что диалог и взаимное доверие служит развитию как двусторонних, так и региональных отношений.

