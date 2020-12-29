Турция желает добиться безвизового режима с Россией
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, несмотря на пандемию, Турцию посетили два миллиона российских туристов, сообщает ТАСС.
По словам турецкого министра, в Анкаре надеются, что Россия введет безвизовый режим для граждан Турции. Чавушоглу напомнил, что гражданам России для въезда в республику виза не нужна.
«Наши соответствующие структуры безопасности проведут необходимую подготовку», - добавил Чавушоглу.
Глава турецкого МИД встретился в Сочи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым для подготовки встречи президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в 2021 году, сообщает RT. На заседании Совместной группы стратегического планирования МИД России и Турции Чавушоглу отметил, что диалог и взаимное доверие служит развитию как двусторонних, так и региональных отношений.
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