Турция заявила о ракетном обстреле с сирийской стороны

Министерство обороны Турции заявило о зафиксированном ракетном обстреле своей территории со стороны Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, обстрелы зафиксированы в турецкой провинции Килис. Ракеты попали на пустынную местность, поэтому пострадавших и погибших нет.

Турецкое ведомство в своем аккаунте в Twitter сообщило, что турецкое командование приняло решение открыть ответный огонь по тем точкам, из которых велись обстрелы. В настоящий момент перестрелка прекращена.

В Минобороны подчеркнули, что уведомили российскую сторону об этом инциденте.

