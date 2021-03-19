Турция заявила о ракетном обстреле с сирийской стороны
Министерство обороны Турции заявило о зафиксированном ракетном обстреле своей территории со стороны Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, обстрелы зафиксированы в турецкой провинции Килис. Ракеты попали на пустынную местность, поэтому пострадавших и погибших нет.
Турецкое ведомство в своем аккаунте в Twitter сообщило, что турецкое командование приняло решение открыть ответный огонь по тем точкам, из которых велись обстрелы. В настоящий момент перестрелка прекращена.
В Минобороны подчеркнули, что уведомили российскую сторону об этом инциденте.
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