Турция захотела стать полноправным членом ШОС
Турция планирует стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет ТАСС.
Сейчас республика имеет статус государства-наблюдателя в ШОС.
«Целью Турции... является полноправное членство в организации. Теперь она должна присоединиться к шанхайской пятерке», — подчеркнул Эрдоган.
По словам турецкого президента, он обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая.
Ранее генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявил, что Турция активно участвует в деятельности объединения, которая не нацелена против других стран. Взаимодействие с турецкой стороной опирается на изложенные в хартии ШОС принципы в соответствии с «шанхайским духом».
В июле в состав организации вошла Белоруссия, соответствующие документы были подписаны на саммите ШОС в Астане, напоминает Ura.ru.
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