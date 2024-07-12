Турция захотела стать полноправным членом ШОС

Турция планирует стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас республика имеет статус государства-наблюдателя в ШОС.

«Целью Турции... является полноправное членство в организации. Теперь она должна присоединиться к шанхайской пятерке», — подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого президента, он обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая.

Ранее генеральный секретарь ШОС Чжан Мин заявил, что Турция активно участвует в деятельности объединения, которая не нацелена против других стран. Взаимодействие с турецкой стороной опирается на изложенные в хартии ШОС принципы в соответствии с «шанхайским духом».

В июле в состав организации вошла Белоруссия, соответствующие документы были подписаны на саммите ШОС в Астане, напоминает Ura.ru.

