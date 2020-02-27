Турция ужесточает контроль над въездом россиян

Задержание полицией россиян в Стамбуле могло стать следствием резкого охлаждения отношений между Россией и Турцией на фоне событий в сирийском Идлибе.

Россиян Наталью Крылову и её супруга Дмитрия Кульгейко задержали в Стамбуле. Об этом они сообщили НСН.

Сейчас Крылова находится в полицейском участке рядом с аэропортом Стамбула. Она рассказала НСН по телефону, что никакие обвинения ей пока не предъявлены. Её изолировали в участке от мужа, но телефон не забрали.

В Стамбуле у супругов планировалась транзитная пересадка: они направлялись из России на Филиппины. Официально причины задержания супругам не объясняют. Россияне предположили, что причиной могла послужить информация в базе данных турецкой полиции: их уже задерживали в Стамбуле марте 2018 года.

Задержанная в Турции ростовчанка благодарит российские СМИ за освобождение

Однако не исключено, что задержание могло стать следствием ухудшения отношения турецких правоохранителей к россиянам на фоне охлаждения отношений между Москвой и Стамбулом на фоне событий в сирийском Идлибе.

Как сообщала «Национальная служба новостей» в марте 2018 года, четверых россиян заподозрили в провозе запрещённых веществ. В дорожной сумке у Крыловой были лекарства, которые она взяла в дорогу: «Имодиум» от расстройства кишечника, «Цитромон» от головной боли и обезболивающее «Найз». Из-за них женщине и её мужу пришлось сутки провести в полицейском участке.

Крылова тогда поведала НСН, что отношение полицейских к ним изменилось после того, как о факте незаконного задержания рассказали ведущие российские СМИ. После этого делом занялись российские дипломаты, и россиян освободили.

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ФОТО: pxhere.com
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