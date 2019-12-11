Турция пригрозила закрыть для США авиабазу Инджирлик

«Если США против Турции введут санкции, то на повестку дня может выйти вопрос по базам Инджирлик и Кюреджик», - цитирует RT министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Причем это не единственные меры, которые может предпринять Анкара. Турция также рассматривает вариант приобретения российских боевых самолетов, если США откажутся поставить ей истребители F-35, сообщает Газета.ру.

В конце октября в Сочи встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Тогда после переговоров, длившихся 6 часов, был подписан меморандум о взаимопонимании в Сирии, отмечает РИА ФАН.

