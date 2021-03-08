Турция предупредила США о последствиях давления из-за С-400
Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что республика серьёзно относится к российским комплексам С-400 и решение об их приобретении принимали «не в одночасье», сообщает РИА Новости.
По его словам, Турция может располагать системами С-400, не нарушая при этом систему обороны НАТО, и данный вопрос странам нужно решать путём конструктивного диалога.
Также Калын предупредил Вашингтон о возможных последствиях давления на Анкару из-за С-400.
«Если другая страна приходит к нам с максималистской позицией и заявляет, «либо будет по-нашему, либо никак», то такое отношение толкает нас в других направлениях», - подчеркнул пресс-секретарь турецкого президента.
Первая партия компонентов С-400 была доставлена из России в Турцию в июле 2019 года, сообщает «Свободная пресса». Тогда президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал российские комплексы «самой сильной оборонной системой». США потребовали отказаться от сделки, пригрозив Турции санкциями.
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