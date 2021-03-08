Турция предупредила США о последствиях давления из-за С-400

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что республика серьёзно относится к российским комплексам С-400 и решение об их приобретении принимали «не в одночасье», сообщает РИА Новости.

По его словам, Турция может располагать системами С-400, не нарушая при этом систему обороны НАТО, и данный вопрос странам нужно решать путём конструктивного диалога.

Также Калын предупредил Вашингтон о возможных последствиях давления на Анкару из-за С-400.

«Если другая страна приходит к нам с максималистской позицией и заявляет, «либо будет по-нашему, либо никак», то такое отношение толкает нас в других направлениях», - подчеркнул пресс-секретарь турецкого президента.

Первая партия компонентов С-400 была доставлена из России в Турцию в июле 2019 года, сообщает «Свободная пресса». Тогда президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал российские комплексы «самой сильной оборонной системой». США потребовали отказаться от сделки, пригрозив Турции санкциями.

