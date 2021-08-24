Турция отказалась предоставлять убежище гражданам Афганистана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, появившаяся в СМИ информация об открытии в республике отдельного миграционного центра для афганцев не соответствуют действительности, сообщает телеканал Haberturk

В ходе пресс-конференции глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара не намерена предоставлять убежище гражданам Афганистана.

Ранее британские СМИ, в том числе телеканал BBC, сообщили, что Турция и другие страны якобы планируют открыть отдельный центр для афганцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет превращать республику в «хранилище афганских мигрантов для Европы», сообщает RT.

