Турция отказалась предоставлять убежище гражданам Афганистана
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, появившаяся в СМИ информация об открытии в республике отдельного миграционного центра для афганцев не соответствуют действительности, сообщает телеканал Haberturk
В ходе пресс-конференции глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара не намерена предоставлять убежище гражданам Афганистана.
Ранее британские СМИ, в том числе телеканал BBC, сообщили, что Турция и другие страны якобы планируют открыть отдельный центр для афганцев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не будет превращать республику в «хранилище афганских мигрантов для Европы», сообщает RT.
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