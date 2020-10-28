Турция обвинила Россию в «нападении» на лагерь оппозиции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, заявил, что Россия «напала» на учебный лагерь оппозиции в сирийском Идлибе.

Ранее сирийская газета «Аль-Ватан» со ссылкой на источники в минздраве в Идлибе сообщила, что российские ВКС нанесли авиаудар по тренировочному лагерю террористической группировки в сирийской провинции Идлиб, в результате чего были уничтожены более 40 боевиков, не менее 60 получили ранения. Эрдоган отметил, что это «нападение» говорит об отсутствии у России желания там устойчивого мира и спокойствия.

Идлиб является единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках боевиков. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, в неё переместились бандформирования, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. Военные Турции и России проводят в Идлибе совместные патрулирования.



27 октября по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы России и Турции отметили важность совместных усилий в целях выполнения имеющихся договорённостей по стабилизации в Идлибе и Заевфратье.

